Пашинян вновь выдвинет свою кандидатуру на пост премьера Армении
- Reuters
«Да, однозначно (будет выдвигаться. — RT)», — сказал Авинян.
Также он заявил, что Пашинян к новому заседанию парламента не намерен корректировать свою программу с учётом пожеланий правящей Республиканской партии Армении, прозвучавших 1 мая в парламенте.
«Будем слушать только то, что будет требовать от нас народ. Это та легитимная сила, которая может требовать. Республиканская партия — это не тот субъект», — добавил Авинян.
Ранее парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера.