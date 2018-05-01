Пашинян вновь выдвинет свою кандидатуру на пост премьера Армении

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Лидер оппозиции Никол Пашинян вновь намерен выдвигаться на пост премьер-министра Армении на следующем заседании парламента, которое пройдёт 8 мая. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на его официального представителя Тиграна Авиняна.
Пашинян вновь выдвинет свою кандидатуру на пост премьера Армении
  • Reuters

«Да, однозначно (будет выдвигаться. — RT)», — сказал Авинян. 

Также он заявил, что Пашинян к новому заседанию парламента не намерен корректировать свою программу с учётом пожеланий правящей Республиканской партии Армении, прозвучавших 1 мая в парламенте. 

«Будем слушать только то, что будет требовать от нас народ. Это та легитимная сила, которая может требовать. Республиканская партия — это не тот субъект», — добавил Авинян. 

Ранее парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера.

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