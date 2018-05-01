В ДНР отреагировали на поставки американских ракетных комплексов Jаvelin Киеву

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) остаются готовыми к возможному применению полученных Киевом американских противотанковых комплексов Javelin. Об этом заявил полпред ДНР на минских переговорах Денис Пушилин.
В ДНР отреагировали на поставки американских ракетных комплексов Jаvelin Киеву
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По его словам, поставки Javelin из США на Украину вызывают опасения. Он отметил, что, «к сожалению, это не первое проявление агрессивных действий не только со стороны Украины, но и со стороны тех, кто делает поставки такого вооружения для ВСУ».

«Нам остаётся быть готовыми к любому развитию событий, к возможному применению данного оружия, возможному обострению, которое нельзя исключать на фоне смены формата спецоперации», — приводит его слова Интерфакс. 

Ранее президент Украины Пётр Порошенко подтвердил, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin прибыли в страну.

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