В ДНР отреагировали на поставки американских ракетных комплексов Jаvelin Киеву
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По его словам, поставки Javelin из США на Украину вызывают опасения. Он отметил, что, «к сожалению, это не первое проявление агрессивных действий не только со стороны Украины, но и со стороны тех, кто делает поставки такого вооружения для ВСУ».
«Нам остаётся быть готовыми к любому развитию событий, к возможному применению данного оружия, возможному обострению, которое нельзя исключать на фоне смены формата спецоперации», — приводит его слова Интерфакс.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко подтвердил, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin прибыли в страну.