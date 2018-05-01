В ДНР отреагировали на поставки американских ракетных комплексов Jаvelin Киеву

В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) остаются готовыми к возможному применению полученных Киевом американских противотанковых комплексов Javelin. Об этом заявил полпред ДНР на минских переговорах Денис Пушилин.

По его словам, поставки Javelin из США на Украину вызывают опасения. Он отметил, что, «к сожалению, это не первое проявление агрессивных действий не только со стороны Украины, но и со стороны тех, кто делает поставки такого вооружения для ВСУ».

«Нам остаётся быть готовыми к любому развитию событий, к возможному применению данного оружия, возможному обострению, которое нельзя исключать на фоне смены формата спецоперации», — приводит его слова Интерфакс.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко подтвердил, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin прибыли в страну.