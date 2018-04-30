Министр обороны Украины назвал дату начала практической подготовки расчётов Javelin
«Это решение (поставки Javelin из США на Украину. — RT) позволит перейти от теоретической к практической подготовке наших расчётов Javelin, которая начнётся 2 мая на базе учебных центров Вооружённых сил Украины», — написал он.
Полторак добавил, что это позволит также создать мощный противотанковый резерв.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко подтвердил, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin прибыли в страну.