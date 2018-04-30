Министр обороны Украины назвал дату начала практической подготовки расчётов Javelin

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что практическая подготовка расчётов противотанковых ракетных комплексов Javelin в вооружённых силах страны начнётся в среду, 2 мая. Об этом он написал в своём Facebook.

«Это решение (поставки Javelin из США на Украину. — RT) позволит перейти от теоретической к практической подготовке наших расчётов Javelin, которая начнётся 2 мая на базе учебных центров Вооружённых сил Украины», — написал он.

Полторак добавил, что это позволит также создать мощный противотанковый резерв.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко подтвердил, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin прибыли в страну.