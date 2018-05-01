СМИ: Хакеры взломали страницу штаба операции силовиков в Донбассе
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Отмечается, что там была размещена информация с призывом вступать в ряды ополченцев Донбасса.
При этом в данный момент страница по адресу www.facebook.com/ato.news недоступна.
Накануне президент Украины Пётр Порошенко заявил о прекращении так называемой антитеррористической операции в Донбассе.
Ей на смену пришла операция объединённых сил, призванная «обеспечить защиту территориальной целостности, суверенитета и независимости» Украины.
Подробнее — в материале RT.