СМИ: Хакеры взломали страницу штаба операции силовиков в Донбассе

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Хакеры взломали страницу в Facebook штаба военной операции украинских силовиков в Донбассе, сообщает «112 Украина».
СМИ: Хакеры взломали страницу штаба операции силовиков в Донбассе
  • globallookpress.com
  • © Michael Weber/imagebroker.com

Отмечается, что там была размещена информация с призывом вступать в ряды ополченцев Донбасса.

При этом в данный момент страница по адресу www.facebook.com/ato.news недоступна.

Накануне президент Украины Пётр Порошенко заявил о прекращении так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

Ей на смену пришла операция объединённых сил, призванная «обеспечить защиту территориальной целостности, суверенитета и независимости» Украины. 

Подробнее — в материале RT.

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