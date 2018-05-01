СМИ: Хакеры взломали страницу штаба операции силовиков в Донбассе

Хакеры взломали страницу в Facebook штаба военной операции украинских силовиков в Донбассе, сообщает «112 Украина».

Отмечается, что там была размещена информация с призывом вступать в ряды ополченцев Донбасса.

При этом в данный момент страница по адресу www.facebook.com/ato.news недоступна.

Накануне президент Украины Пётр Порошенко заявил о прекращении так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

Ей на смену пришла операция объединённых сил, призванная «обеспечить защиту территориальной целостности, суверенитета и независимости» Украины.

Подробнее — в материале RT.