Порошенко: «антитеррористическая операция» в Донбассе позволила провести выборы на Украине

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что формат «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе позволил провести «честные и прозрачные» выборы в стране. Об этом он сказал на совещании с военным руководством страны.

«Формат АТО позволил провести честные и прозрачные президентские выборы… провести парламентские выборы осенью 2014 года и местные выборы в 2015 году», — приводит слова Порошенко украинское издание «Гордон». 

Ранее стало известно, что Порошенко ввёл в действие решение о прекращении так называемой АТО в Донбассе и объявил о переходе к операции объединённых сил.

В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках прокомментировали смену формата операции.

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