Порошенко: «антитеррористическая операция» в Донбассе позволила провести выборы на Украине
«Формат АТО позволил провести честные и прозрачные президентские выборы… провести парламентские выборы осенью 2014 года и местные выборы в 2015 году», — приводит слова Порошенко украинское издание «Гордон».
Ранее стало известно, что Порошенко ввёл в действие решение о прекращении так называемой АТО в Донбассе и объявил о переходе к операции объединённых сил.
В самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках прокомментировали смену формата операции.