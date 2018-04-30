В ДНР прокомментировали смену формата операции в Донбассе

Руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что смена формата операции украинских силовиков в Донбассе означает военный путь решения конфликта.

«Смена формата операции с так называемой АТО на так называемую ООС сути не меняет. Всё это военный путь решения конфликта», — цитирует РИА Новости Якубова.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко ввёл в действие решение о прекращении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и объявил о переходе к операции объединённых сил на территории.