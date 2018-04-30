В ЛНР отреагировали на смену формата операции в Донбассе
«По сути, это попытка киевского режима легитимизировать преступления, которые даже в украинском законодательном поле до этого были таковыми. Сейчас это попытка навесить ярлык благовидности на то, что происходит в Донбассе. Формально никаких серьёзных изменений не обещает. Как украинская сторона обстреливала населённые пункты, так и продолжает обстреливать», — отметил Дейнего.
30 апреля президент Украины ввёл в действие решение о прекращении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и объявил о переходе к операции объединённых сил.
5 апреля Порошенко заявил, что в мае режим «антитеррористической операции» Украины в Донбассе завершится и произойдёт смена формата.