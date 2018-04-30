В ЛНР отреагировали на смену формата операции в Донбассе

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Анастасия Румянцева
Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего прокомментировал в беседе с RT введение в действие президентом Украины Петром Порошенко решения о прекращении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и переходе к операции объединённых сил.

«По сути, это попытка киевского режима легитимизировать преступления, которые даже в украинском законодательном поле до этого были таковыми. Сейчас это попытка навесить ярлык благовидности на то, что происходит в Донбассе. Формально никаких серьёзных изменений не обещает. Как украинская сторона обстреливала населённые пункты, так и продолжает обстреливать», — отметил Дейнего.

30 апреля президент Украины ввёл в действие решение о прекращении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и объявил о переходе к операции объединённых сил.

5 апреля Порошенко заявил, что в мае режим «антитеррористической операции» Украины в Донбассе завершится и произойдёт смена формата. 

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Военные действия в Донбассе Украина
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