В Госдуме оценили заявление Порошенко о начале операции объединённых сил в Донбассе

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал в беседе с RT введение в действие президентом Украины Петром Порошенко решения о прекращении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и переходе к операции объединённых сил на территории.
В Госдуме оценили заявление Порошенко о начале операции объединённых сил в Донбассе
  • Reuters

«Это предсказуемое действие, связанное с принятым так называемым законом о реинтеграции Донбасса, который так нарочно представляют. На самом деле это закон о репрессивных мерах, военном положении, о переходе от антитеррористической к военной операции. Самое главное — о переходе всех рычагов управления в руки Порошенко не только в Донбассе, но и на территории всей Украины. Президент получает полномочия использовать военную силу практически без всяких конституционных гарантий, пресекая любые протесты», — отметил Затулин.

Депутат пояснил, что теперь любое недовольство населения может оказаться поводом «для военных мер».

«Протесты могут быть связаны с плохим положением населения, которое страдает от безденежья и коррупции. Любое проявление недовольства фактически может оказаться поводом для военных мер и репрессий. Это дубинка в руках Порошенко. Можно любые выборы в стране отменить под предлогом того, что возникает угроза суверенитету и национальной безопасности. Это первая ласточка, он начал реализацию этих положений. Он должен был начать именно с Донбасса, а дальше это будет использоваться в интересах Порошенко», — заключил Затулин.

30 апреля президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие решение о прекращении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и объявил о переходе к операции объединённых сил на территории.

5 апреля Порошенко заявил, что в мае режим «антитеррористической операции» Украины в Донбассе завершится и произойдёт смена формата. 

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Военные действия в Донбассе Украина
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