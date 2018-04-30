В ЕС отметили важность диалога для формирования нового правительства Армении

Делегация Евросоюза в Армении и посольства стран ЕС отметила важность диалога между всеми сторонами политического конфликта в стране для формирования нового правительства.

Reuters

«Европейский союз вновь заявляет о своей поддержке усилий по продвижению процветающего и демократического общества в Армении. В этом контексте чрезвычайно важен диалог всех сторон для формирования нового правительства на основе Конституции Армении», — отмечается в заявлении. Ранее в ЕС призвали власти и оппозицию Армении проявить сдержанность. 23 апреля президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Врио главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян. Вопрос избрания главы правительства Армении будет обсуждаться 1 мая.