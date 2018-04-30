В ЕС отметили важность диалога для формирования нового правительства Армении

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Делегация Евросоюза в Армении и посольства стран ЕС отметила важность диалога между всеми сторонами политического конфликта в стране для формирования нового правительства.
В ЕС отметили важность диалога для формирования нового правительства Армении
  • Reuters

«Европейский союз вновь заявляет о своей поддержке усилий по продвижению процветающего и демократического общества в Армении. В этом контексте чрезвычайно важен диалог всех сторон для формирования нового правительства на основе Конституции Армении», — отмечается в заявлении.

Ранее в ЕС призвали власти и оппозицию Армении проявить сдержанность.

23 апреля президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства. Врио главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян.

Вопрос избрания главы правительства Армении будет обсуждаться 1 мая.

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