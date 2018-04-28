Москалькова обратилась в ООН в связи с задержанием на Украине жительницы Крыма

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека в связи с задержанием на Украине жительницы Крыма, активистки движения «Волонтёры победы» Елены Одновол.
Москалькова обратилась в ООН в связи с задержанием на Украине жительницы Крыма
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Я написала верховному комиссару по правам человека, потому что считаю это грубым нарушением и созданием опасного прецедента, когда свободу слова, когда убеждения человека начинают преследовать в уголовном порядке», — приводит её слова ТАСС.

Ранее Москалькова обращалась по данному делу к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой.

25 апреля стало известно, что Херсонский суд арестовал Елену Одновол на два месяца. 

МИД России призвал Украину немедленно освободить задержанную активистку «Волонтёров победы».

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