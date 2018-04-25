Суд арестовал украинку, собиравшую в Крыму подписи за Путина
Суд на два месяца арестовал гражданку Украины, задержанную на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» на границе с Крымом.
- РИА Новости
Как сообщает телеканал «112 Украина», женщина арестована до 21 июня.
23 апреля генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании женщины, собиравшей в Крыму подписи за Путина.
Задержанная якобы нанесла ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.
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