Суд арестовал украинку, собиравшую в Крыму подписи за Путина

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Суд на два месяца арестовал гражданку Украины, задержанную на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» на границе с Крымом.
Суд арестовал украинку, собиравшую в Крыму подписи за Путина
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «112 Украина», женщина арестована до 21 июня.

23 апреля генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании женщины, собиравшей в Крыму подписи за Путина.

Задержанная якобы нанесла ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

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