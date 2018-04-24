Собиравшей в Крыму подписи за Путина украинке предъявили обвинение в госизмене
- РИА Новости
«Задержанному на КПВВ «Чонгар» лицу, которое принимало участие в организации и проведении незаконных выборов президента России в Крыму, сообщено о подозрении в совершении государственной измены», — цитирует её телеканал «112 Украина».
23 апреля генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании собиравшей в Крыму подписи за Путина.
Задержанная якобы нанесла ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.