Собиравшей в Крыму подписи за Путина украинке предъявили обвинение в госизмене

Гражданке Украины, задержанной на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» на границе с Крымом, предъявили обвинение в государственной измене. Об этом сообщила спикер так называемой прокуратуры АР Крым (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.

«Задержанному на КПВВ «Чонгар» лицу, которое принимало участие в организации и проведении незаконных выборов президента России в Крыму, сообщено о подозрении в совершении государственной измены», — цитирует её телеканал «112 Украина».

23 апреля генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании собиравшей в Крыму подписи за Путина.

Задержанная якобы нанесла ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.