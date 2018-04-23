Генпрокурор Украины сообщил о задержании «доверенного лица Путина»

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» на границе с Крымом «доверенное лицо президента России Владимира Путина». Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский генпрокурор Юрий Луценко.
Генпрокурор Украины сообщил о задержании «доверенного лица Путина»
  • © Денис Петров / РИА Новости

По его словам, задержание гражданки Украины было произведено в рамках уголовного производства по факту совершения государственной измены.

Задержанная якобы нанесла ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

«Она незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя сбор подписей в поддержку выдвижения В.В. Путина кандидатом на пост президента России на выборах 2018 года», — заявил Луценко.

Он отметил, что задержанная действовала в интересах России. При этом она якобы являлась «доверенным лицом Владимира Путина».

В настоящее время задержанной готовится сообщение о подозрении, проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия.

Ранее СБУ сообщила о задержании шпиона в Киеве.

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