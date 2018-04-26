МИД России призвал Украину немедленно освободить задержанную активистку «Волонтёров победы»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание на Украине активистки движения «Волонтёры победы».
МИД России призвал Украину немедленно освободить задержанную активистку «Волонтёров победы»
  • РИА Новости

«23 апреля в пункте пропуска «Чонгар» на крымском участке российско-украинской границы представителями спецслужб Украины была задержана руководитель регионального отделения благотворительного движения «Волонтёры победы» Елена Николаевна Одновол», — сказала Захарова.

По её словам, Киеву нужен очередной скандал, который будет связан с Крымом.

«По-видимому, власти в Киеве настолько просто ненавидят, а может, даже и боятся крымчан за тот выбор, который они сделали четыре года назад, что готовы, видимо, сделать всё, чтобы людей наказать либо коллективно, либо индивидуально», — сказала Захарова.

Она отметила, что особое возмущение вызывает тот факт, что задержание активистки было произведено накануне 9 Мая.

«Россия решительно осуждает действия украинской стороны, требует прекратить произвол в отношении Елены Одновол и незамедлительно её освободить», — сказала представитель МИД.

25 апреля стало известно, что суд на два месяца арестовал доверенное лицо Владимира Путина на выборах главы российского государства в Крыму. Женщина была задержана на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» на границе с Крымом.

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