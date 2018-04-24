Москалькова обратилась в международные организации из-за задержания жительницы Крыма на Украине

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращения в международные организации с просьбой оказать помощь в освобождении задержанной на Украине жительницы Крыма Елены Одновол. Об этом говорится в заявлении Москальковой.
Москалькова обратилась в международные организации из-за задержания жительницы Крыма на Украине
  • Татьяна Москалькова
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

Она отметила, что обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой о содействии в её скорейшем освобождении. 

«Также обратилась в соответствующие международные организации с просьбой об оказании помощи в освобождении Елены Одновол и с требованием осудить подобные действия украинской стороны и способствовать недопущению их впредь», — приводит заявление омбудсмена РИА Новости.

По её словам, задержание крымчанки вызвало у неё крайнюю обеспокоенность.

Омбудсмен заявила, что Одновол является активистом общественной организации «Волонтёры победы», а генпрокурор Украины Юрий Луценко предъявил ей обвинения в «подрывной деятельности» и «нарушении суверенитета Украины».

По мнению Москальковой, эти обвинения являются абсурдными. 

Ранее генпрокурор Украины заявил, что на границе с Крымом задержали «доверенное лицо президента России Владимира Путина».

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