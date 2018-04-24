Москалькова обратилась в международные организации из-за задержания жительницы Крыма на Украине
- Татьяна Москалькова
- © Kremlin Pool/Global Look Press
Она отметила, что обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой о содействии в её скорейшем освобождении.
«Также обратилась в соответствующие международные организации с просьбой об оказании помощи в освобождении Елены Одновол и с требованием осудить подобные действия украинской стороны и способствовать недопущению их впредь», — приводит заявление омбудсмена РИА Новости.
По её словам, задержание крымчанки вызвало у неё крайнюю обеспокоенность.
Омбудсмен заявила, что Одновол является активистом общественной организации «Волонтёры победы», а генпрокурор Украины Юрий Луценко предъявил ей обвинения в «подрывной деятельности» и «нарушении суверенитета Украины».
По мнению Москальковой, эти обвинения являются абсурдными.
Ранее генпрокурор Украины заявил, что на границе с Крымом задержали «доверенное лицо президента России Владимира Путина».