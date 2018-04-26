Более 140 тысяч россиян прошли биометрический контроль на границе с Украиной

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В Государственной пограничной службе Украины заявили, что с начала года биометрический контроль при въезде в страну прошли 193 тыс. иностранных граждан.
Более 140 тысяч россиян прошли биометрический контроль на границе с Украиной
  • © Государственная пограничная служба Украины

«Всего с начала 2018 года оформлено более 193 тыс. человек, из них более 140 тыс. — граждане России», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Биометрический контроль осуществляется в 157 пунктах пропуска и трёх контрольных пунктах въезда-выезда.

«На железнодорожных пунктах пропуска используется более 420 портативных сканеров. Проведена модернизация хранилища хранения биометрических данных», — отмечается в сообщении.

1 января 2018 года на Украине заработал биометрический контроль для иностранных граждан.

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