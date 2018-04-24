В Кремле надеются на достижение политического консенсуса в Армении

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на сохранение стабильности и достижение политического консенсуса в Армении.
В Кремле надеются на достижение политического консенсуса в Армении
  • Reuters

«Пока мы видим, что ситуация никак не идёт по пути дестабилизации, что вызывает удовлетворение», — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, всё, что происходит в Армении, является её внутренним делом.

«Мы надеемся, что в стране будут сохраняться порядок, стабильность и что в самое ближайшее время, уже в обозримой перспективе появятся какие-то очертания той политической конфигурации, которая станет консенсусом всех сил, которые представляют армянский народ», — добавил пресс-секретарь.

Накануне президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.

Временно исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян.

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