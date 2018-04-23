Климкин заявил, что Россия использует Украину в качестве полигона

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Россия занимается тестированием на Украине методов дестабилизации государств. Об этом после участия в ознакомительной сессии саммита министров иностранных дел G7 в Торонто рассказал глава МИД Украины Павел Климкин.
Климкин заявил, что Россия использует Украину в качестве полигона
  • globallookpress.com
  • © Tarasov/ZUMAPRESS.com

«То, что Россия делает на Украине, — это полигон для дальнейшей дестабилизации всего демократического общества», — цитирует Климкина агентство «Укринформ».

По его словам, в преддверии выборов на Украине попытки расшатать ситуацию в стране будут активизированы.

Ранее Климкин заявил, что страны G7 поддерживают план Киева по миротворцам.

Также член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы Украины выйти из СНГ.

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