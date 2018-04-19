МИД России предупредил Украину о «жёстком ответе» в ситуации с экипажем судна «Норд»

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Россия в ситуации с экипажем судна «Норд» оставляет за собой право на жёсткий ответ в отношении Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой российского МИД.
МИД России предупредил Украину о «жёстком ответе» в ситуации с экипажем судна «Норд»
  • © Государственная пограничная служба Украины

Дипломаты напомнили, что 19 апреля представители погранслужбы Украины не пропустили рыбаков, которые предъявили российские паспорта, на авиарейс в Минск.

«Их документы под надуманным предлогом были изъяты, а на моряков составлены протоколы об административном нарушении. Хотя ранее в тот же день и из того же аэропорта на родину через Минск по российским паспортам вылетели два члена экипажа судна «Норд», — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что возмущены произволом, «творимым киевским режимом в отношении простых моряков».

«Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жёсткие ответные действия», — заключили в ведомстве.

Ранее адвокат Дмитрий Щербина сообщил RT, что большей части экипажа судна «Норд» не позволили вылететь в Минск. 

При этом в Госпогранслужбе Украины заявили, что два члена экипажа якобы незаконно выехали в Белоруссию.

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