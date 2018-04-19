Адвокат: украинские силовики не позволили вылететь в Минск семерым членам экипажа «Норд»

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Большей части экипажа арестованного украинскими пограничниками судна «Норд» не позволили вылететь в Минск. Об этом сообщил RT адвокат Дмитрий Щербина.

«Двое членов экипажа — кок и юнга — спокойно сели в самолёт и приземлились в Минске, а оттуда улетели в Москву. А вот ещё семерых человек сняли с рейса без объяснения причины. Некоторым стало плохо после такого сюрприза от украинских силовиков», — заявил он.

По словам юриста, члены экипажа взамен отобранных Украиной паспортов получили консульские, по которым можно пересекать границу.

«Остальной экипаж сейчас в российском посольстве в Киеве. После шока в аэропорту им оказали медицинскую помощь. Они боятся планировать новый перелёт и пока выжидают», — заключил Щербина.

Ранее в Госпогранслужбе Украины сообщили, что 19 апреля двое членов экипажа «Норд» якобы обманным путём выехали в Белоруссию.

В погранкомитете Белоруссии подчеркнули, что Украина не делала никаких обращений в связи с произошедшим.

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