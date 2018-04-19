В Белоруссии заявили, что Украина не делала запросов по ситуации с членами экипажа судна «Норд»

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Госпогранслужба Украины не обращалась к властям Белоруссии в связи с тем, что два члена экипажа арестованного украинскими пограничниками судна «Норд» якобы незаконно пересекли украинско-белорусскую границу. Об этом сообщил официальный представитель погранкомитета Антон Бычковский.

«Украинская сторона в Государственный пограничный комитет не обращалась по данному вопросу», — цитирует Бычковского РИА Новости.

Он отметил, что 19 апреля при оформлении граждан, прибывавших рейсами с Украины, «проблемных вопросов не возникало».

Ранее на Украине сообщили, что два члена экипажа судна «Норд» выехали в Белоруссию.

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