В Литве приостановили вещание российского канала
Об этом сообщает Diena.
Отмечается, что телеканал на год лишается права выхода в эфир.
Причиной приостановки вещания стало якобы то, что в ряде программ канала звучала информация, которая нарушает статью закона Литвы, запрещающую разжигание ненависти, национальной розни и пропаганду войны.
Уточняется, что комиссия выявила три подобных случая нарушения закона.
Ранее в Молдавии вступил в силу запрет на трансляцию российских информационно-аналитических телепередач.
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал НСН запрет в отношении российских СМИ в Молдавии.