В Литве приостановили вещание российского канала

Литовская комиссия по радио и телевидению приняла решение о приостановке вещания российского телеканала «РТР-Планета».

Об этом сообщает Diena.

Отмечается, что телеканал на год лишается права выхода в эфир.

Причиной приостановки вещания стало якобы то, что в ряде программ канала звучала информация, которая нарушает статью закона Литвы, запрещающую разжигание ненависти, национальной розни и пропаганду войны.

Уточняется, что комиссия выявила три подобных случая нарушения закона.

Ранее в Молдавии вступил в силу запрет на трансляцию российских информационно-аналитических телепередач.

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал НСН запрет в отношении российских СМИ в Молдавии.