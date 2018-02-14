В ООН рассказали о нуждающихся в продовольственной помощи украинцах

На Украине 2,6% населения испытывают нужду в продовольственной помощи. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO).

В организации отметили, что в конце января ошибочно сообщили, что 26% украинцев в настоящее время испытывают острый голод.

«Правильная информация состоит в том, что 2,6% (повторяем: 2,6%) от общей численности населения Украины нуждаются в продовольственной помощи», — сообщили в FAO.

Ранее сообщалось, что МИД Украины планирует помочь голодающей Африке в знак памяти о голодоморе.