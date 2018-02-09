Украина попросила продлить мандат СММ ОБСЕ на год

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Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин направил действующему председателю ОБСЕ Анджелино Альфано запрос о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на следующий год. Об этом сообщила в Twitter миссия Украины в ОБСЕ и ООН в Вене.

«Признавая роль СММ ОБСЕ в содействии миру и безопасности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано запрос правительства Украины о продлении мандата СММ на следующий год», — говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что Климкин и Альфано провели встречу с представителями СММ ОБСЕ в Мариуполе. 

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