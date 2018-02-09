Украина попросила продлить мандат СММ ОБСЕ на год

#Прокопчук: визнаючи роль СММ ОБСЄ @OSCE_SMM у сприянні миру і безпеці, Міністр закорд справ України @PavloKlimkin направив Діючому голові #ОБСЄ Міністру закорд справ Італії А.Альфано @angealfa запит Уряду України щодо продовження мандату СММ на наступний рік