Украина попросила продлить мандат СММ ОБСЕ на год
«Признавая роль СММ ОБСЕ в содействии миру и безопасности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил действующему председателю ОБСЕ, министру иностранных дел Италии Анджелино Альфано запрос правительства Украины о продлении мандата СММ на следующий год», — говорится в сообщении.
#Прокопчук: визнаючи роль СММ ОБСЄ @OSCE_SMM у сприянні миру і безпеці, Міністр закорд справ України @PavloKlimkin направив Діючому голові #ОБСЄ Міністру закорд справ Італії А.Альфано @angealfa запит Уряду України щодо продовження мандату СММ на наступний рік— UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 8 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что Климкин и Альфано провели встречу с представителями СММ ОБСЕ в Мариуполе.