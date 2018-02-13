В МИД Украины рассказали о планах помочь голодающей Африке в знак памяти о голодоморе
Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«Рада поддержала инициативу секретаря Синода Епископов УГКЦ епископа Богдана Дзюраха по поводу акции по предоставлению символической помощи странам Африки и Азии, которые больше всего страдают от голода», — указывается в заявлении.
Как говорится в сообщении, такое решение принял общественный совет по вопросам сотрудничества с религиозными организациями.
Уточняется, что лозунгом акции станет фраза: «Не плачь, а действуй! Равнодушие убивает!».
Ранее в ООН был представлен доклад, согласно которому Украина попала в число стран, где отмечается нехватка продовольствия.