Эксперт объяснил предупреждение ООН о дефиците продовольствия на Украине

Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП), согласно которому Украина вошла в число стран, где отмечается дефицит продовольствия.

«Думаю, до голода дело всё же не дойдёт. Но показатели, конечно, резко ухудшились за последние 4 года. Из-за того, что упали доходы населения, многие переходят на питание с приусадебных участков, как ни печально. И при нынешнем руководстве я не вижу поводов для оптимизма. Они радуются, что люди уезжает в ту же Польшу. То есть сама государственная власть делает всё, чтобы население на Украине было меньше. Поэтому не приходится надеяться на то, что они будут заботиться о питании граждан», — сказал он.

Дудчак также добавил, что ситуация вряд ли поменяется в ближайшее время.

«Улучшение, возможно, наступит после смены власти, когда придут не дешёвые однодневные политики, а те, кто будут заботиться о государстве. Но об этом тоже пока рано говорить», — заключил политолог.

Ранее ООН был представлен доклад, согласно которому Украина попала в число стран, где, отмечается нехватка продовольствия.