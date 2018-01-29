Эксперт объяснил предупреждение ООН о дефиците продовольствия на Украине

Короткая ссылка
Марианна Чурсина
Экономист и политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП), согласно которому Украина вошла в число стран, где отмечается дефицит продовольствия.

«Думаю, до голода дело всё же не дойдёт. Но показатели, конечно, резко ухудшились за последние 4 года. Из-за того, что упали доходы населения, многие переходят на питание с приусадебных участков, как ни печально. И при нынешнем руководстве я не вижу поводов для оптимизма. Они радуются, что люди уезжает в ту же Польшу. То есть сама государственная власть делает всё, чтобы население на Украине было меньше. Поэтому не приходится надеяться на то, что они будут заботиться о питании граждан», — сказал он.

Дудчак также добавил, что ситуация вряд ли поменяется в ближайшее время.

«Улучшение, возможно, наступит после смены власти, когда придут не дешёвые однодневные политики, а те, кто будут заботиться о государстве. Но об этом тоже пока рано говорить», — заключил политолог.

Ранее ООН был представлен доклад, согласно которому Украина попала в число стран, где, отмечается нехватка продовольствия.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru