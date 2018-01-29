Совбез ООН предупредили о дефиците продовольствия на Украине

Украина вошла в число стран, где, согласно данным ООН, отмечается нехватка продовольствия. Всего с дефицитом столкнулись 16 пострадавших из-за конфликтов государств.

Об этом сообщается в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП).

«Продовольственная безопасность в странах, пострадавших от конфликтов, продолжает ухудшаться, гуманитарные усилия по оказанию пострадавшим сообществам продовольственной помощи остаются крайне важными, об этом ФАО и ВПП сообщили в Совете Безопасности ООН», — пишет Reliefweb.

Отмечается, что в список попали Афганистан, Бурунди, Гаити, Гвинея-Бисау, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Либерия, Ливан, Мали, Сирия, Сомали, Судан, Украина, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, а также трансграничная территория на озере Чад.

Ранее Минсельхоз США в отчёте, с которым ознакомился RT, сообщил, что американские производители сельхозпродукции могут столкнуться со сложностями на украинском рынке.