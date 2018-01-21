Минсельхоз США рассказал о сложностях в поиске партнёров на Украине

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Минсельхоз США в отчёте, с которым ознакомился RT, сообщил, что американские производители сельхозпродукции могут столкнуться со сложностями на украинском рынке.

Министерство советует американским производителям подходить к сотрудничеству с украинскими дистрибьюторами с осторожностью.

«В последнее время ситуация с наличием сведений об украинских компаниях несколько улучшилась, однако по-прежнему наблюдается серьёзный дефицит справочной информации и данных кредитной истории потенциальных украинских дистрибьюторов. Именно это в первую очередь и мешает находить надёжных, компетентных дистрибьюторов на Украине», — говорится в документе.

Для проверки украинских компаний производителям рекомендуется обращаться либо к юридической фирме, либо к международно аккредитованной финансовой компании.

По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, доля теневой экономики страны достигла 37% в первом квартале 2017 года. В отчёте Минсельхоза США указывается и более высокий показатель в 54% ВВП, подсчитанный по уровню расходов населения.

Подробнее — в материале RT.

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