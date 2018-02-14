В Киеве утвердили нацпрограмму Украина — НАТО на 2018 год

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Украинский кабмин в ходе заседания утвердил годовую национальную программу Украина — НАТО на 2018 год. Об этом сообщает УНН.

Сообщается, что эта программа является основным стратегическим документом Киева по планированию реформ в контексте взаимодействия Украины с НАТО. При этом целью взаимодействия является подготовка к вступлению Украины в альянс. 

Программа на 2018 год предусматривает 444 мероприятия с участием 58 украинских ведомств, не считая местные органы власти и другие организации. 

Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг встретятся на этой неделе в Мюнхене.

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