В Киеве утвердили нацпрограмму Украина — НАТО на 2018 год

Украинский кабмин в ходе заседания утвердил годовую национальную программу Украина — НАТО на 2018 год. Об этом сообщает УНН.

Сообщается, что эта программа является основным стратегическим документом Киева по планированию реформ в контексте взаимодействия Украины с НАТО. При этом целью взаимодействия является подготовка к вступлению Украины в альянс.

Программа на 2018 год предусматривает 444 мероприятия с участием 58 украинских ведомств, не считая местные органы власти и другие организации.

Ранее сообщалось, что президент Украины Пётр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг встретятся на этой неделе в Мюнхене.