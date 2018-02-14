Саакашвили подал иск в киевский суд из-за его выдворения с Украины

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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подал иск в Окружной административный суд Киева с просьбой признать незаконным его выдворение с Украины 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Саакашвили подал иск в киевский суд из-за его выдворения с Украины
  • globallookpress.com
  • © Maciej Luczniewski

Ответчиками указаны украинские Государственная миграционная служба (ГМС), администрация Госпогранслужбы (ГПСУ) и МВД.

«Истец просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных образований ГМС, ГПСУ и МВД от 12 февраля 2018 года относительно исполнения решения о возвращении Михаила Саакашвили в страну предыдущего пребывания», — сообщили в суде. 

Также Саакашвили попросил суд обязать миграционную службу отменить это решение. 

Отмечается, что суд рассматривает вопрос об открытии производства по административному делу.

Ранее Саакашвили заявил о планах по восстановлению украинского гражданства.

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