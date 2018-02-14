Саакашвили подал иск в киевский суд из-за его выдворения с Украины
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Ответчиками указаны украинские Государственная миграционная служба (ГМС), администрация Госпогранслужбы (ГПСУ) и МВД.
«Истец просит суд признать незаконными действия соответствующих структурных образований ГМС, ГПСУ и МВД от 12 февраля 2018 года относительно исполнения решения о возвращении Михаила Саакашвили в страну предыдущего пребывания», — сообщили в суде.
Также Саакашвили попросил суд обязать миграционную службу отменить это решение.
Отмечается, что суд рассматривает вопрос об открытии производства по административному делу.
Ранее Саакашвили заявил о планах по восстановлению украинского гражданства.