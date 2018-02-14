Эксперт оценил доклад разведки США о возможных досрочных выборах на Украине

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT назвал доклад директора Национальной разведки США Дэна Коутса о возможности досрочных выборов на Украине попыткой скрыть намерение Вашингтона сменить украинского президента.

«Досрочные выборы на Украине происходят под давлением извне, а не в результате внутренних процессов. Видимо, с помощью этого доклада американская разведка пытается скрыть истинное положение вещей. Если уж они решили поменять руководство страны, а такие тренды проявились, то не надо это объяснять какими-то внутренними процессами. Так и написала бы американская разведка: «Хотим поменять руководство Украины, перезагрузив политическую систему, потому что её нынешние участники себя полностью дискредитировали», — сказал Мухин.

Ранее директор Национальной разведки США Дэн Коутс в своём докладе сообщил, что ситуация на Украине может привести к необходимости проведения досрочных выборов. Согласно документу на это могут повлиять недовольство населения темпом реформ, снижение уровня жизни, ухудшение ситуации с коррупцией и политические противостояния.