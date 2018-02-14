Порошенко планируют допросить по делу Януковича на следующей неделе

Допрос президента Украины Петра Порошенко в киевском суде по делу о госизмене экс-лидера страны Виктора Януковича запланирован на следующую неделю. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на украинского прокурора Руслана Кравченко.

Сообщается, что в суде также будут допрошены бывший депутат Госдумы России Илья Пономарёв и секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

«Ещё завтра мы допросим Турчинова, Коваля Михаила (бывшего врио министра обороны), а также на следующей неделе мы планируем допросить постоянного представителя Украины при ООН Ельченко и президента Украины Порошенко Петра Алексеевича», — сказал Кравченко.

По его словам, на этом допрос свидетелей стороной обвинения закончится.

Ранее сообщалось, что суд в Киеве разрешил провести заочное расследование в отношении Януковича по делу о событиях на Майдане.