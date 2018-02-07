Суд в Киеве разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу о событиях на Майдане

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Печерский районный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о событиях на Майдане в 2014 году. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Также суд разрешил провести расследование в отношении экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого.

Она добавила, что в отношении ещё трёх фигурантов данного уголовного производства подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время. 

«Напомню, что речь идёт о событиях на Евромайдане 18—20 февраля 2014 года. Все шестеро фигурантов уголовного производства находятся в розыске, уклоняются от суда и следствия», — написала Сарган на своей странице в Facebook.

В октябре 2017 года адвокатская контора AVER LEX, членом которой является адвокат Януковича Виктор Сердюк, сообщила, что Генпрокуратура сняла с экс-президента большую часть обвинений по делу о событиях на Майдане. 

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Украина
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