Суд в Киеве разрешил заочное расследование в отношении Януковича по делу о событиях на Майдане
Также суд разрешил провести расследование в отношении экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого.
Она добавила, что в отношении ещё трёх фигурантов данного уголовного производства подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.
«Напомню, что речь идёт о событиях на Евромайдане 18—20 февраля 2014 года. Все шестеро фигурантов уголовного производства находятся в розыске, уклоняются от суда и следствия», — написала Сарган на своей странице в Facebook.
В октябре 2017 года адвокатская контора AVER LEX, членом которой является адвокат Януковича Виктор Сердюк, сообщила, что Генпрокуратура сняла с экс-президента большую часть обвинений по делу о событиях на Майдане.