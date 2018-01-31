Заседание по делу о госизмене Януковича перенесли на 7 февраля

В Киеве Оболонский районный суд перенёс заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом заявил председательствующий судья.

«Объявить перерыв до 10:00 7 февраля», — цитирует судью Интерфакс-Украина. Соответствующее решение было принято в связи с командировкой адвокатов Януковича. Сообщается, что, согласно графику, очередное заседание должно было пройти 1 февраля. В декабре сообщалось, что командующий ВМС Украины Игорь Воронченко дал показания по делу о госизмене Януковича.