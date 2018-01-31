Заседание по делу о госизмене Януковича перенесли на 7 февраля

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В Киеве Оболонский районный суд перенёс заседание по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом заявил председательствующий судья.

«Объявить перерыв до 10:00 7 февраля», — цитирует судью Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение было принято в связи с командировкой адвокатов Януковича.

Сообщается, что, согласно графику, очередное заседание должно было пройти 1 февраля.

В декабре сообщалось, что командующий ВМС Украины Игорь Воронченко дал показания по делу о госизмене Януковича.

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