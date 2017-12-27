Главком ВМС Украины дал показания по делу Януковича

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко дал показания по делу о госизмене экс-президента страны Виктора Януковича в киевском суде. Об этом сообщает телеканал News One.

В ходе допроса Воронченко заявил, что ВСУ могли за день «освободить Крым» в феврале 2014 года, если бы поступил соответствующий приказ от Киева.

Он добавил, что лично представил на рассмотрение командования ВМС ВСУ соответствующий план, однако приказ по нему в нужный момент отдан не был.

«27 февраля такого приказа не было. Приказ поступил после 8 марта», — рассказал он.

Ранее в Киеве заявили, что давление и санкции в отношении России приведут к передаче Крыма Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.