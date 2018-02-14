Столтенберг: вопрос вступления Украины в НАТО рассмотрят после проведения Киевом оборонной реформы

Вопрос вступления Украины в НАТО будет рассмотрен после проведения украинскими властями оборонной реформы. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Особое внимание уделяется проведению реформ на Украине. Я приветствую заявление Украины об уделении особого внимания этой реформе. Вопрос членства будет рассмотрен в зависимости от тех успехов, которых добьётся Украина в этом направлении», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

Столтенберг отметил, что НАТО и государства-члены оказывают Киеву поддержку.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко подчеркнул, что членство Украины в ЕС и НАТО остаётся стратегической целью страны.

Политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН заявил, что Украина вступит в НАТО через 100—150 лет.