Столтенберг: вопрос вступления Украины в НАТО рассмотрят после проведения Киевом оборонной реформы
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«Особое внимание уделяется проведению реформ на Украине. Я приветствую заявление Украины об уделении особого внимания этой реформе. Вопрос членства будет рассмотрен в зависимости от тех успехов, которых добьётся Украина в этом направлении», — приводит его слова Интерфакс-Украина.
Столтенберг отметил, что НАТО и государства-члены оказывают Киеву поддержку.
Ранее украинский президент Пётр Порошенко подчеркнул, что членство Украины в ЕС и НАТО остаётся стратегической целью страны.
Политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН заявил, что Украина вступит в НАТО через 100—150 лет.