В Крыму ответили на заявление украинского депутата о возможности вернуть полуостров силой

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Верховной рады Украины от фракции «Народный фронт» Юрия Березы вернуть Крым силой.

«Что касается каких-либо попыток Украины вторгнуться в Крым, они будут пресечены. Сегодня Крым — это непотопляемый авианосец, здесь развёрнуты самые современные комплексы ПВО и других видов войск. Поэтому безопасность крымчан находится на самом высоком уровне. Украина может только делать подобные истерические заявления, направленные в первую очередь на внутреннюю аудиторию. Какой бы маразм им ни был присущ, они понимают, что в случае агрессивных действий против Крыма со стороны нашей страны будет тут же сделан серьёзный ответ», — сказал Ганжара.

Он добавил, что заявления о возможности вторжения Украины в Крым абсурдны и показывают лицо киевского режима, из-за действий которого в Донбассе погибли тысячи людей.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Юрий Береза заявил, что только украинская армия способна вернуть Донбасс и Крым Украине. По его словам, Минские соглашения позволили Украине привести военное строительство в порядок, а также реорганизовать вооружённые силы страны.