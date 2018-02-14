США в 2019 году могут выделить Украине $200 млн на оборону

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Посольство Украины в США заявило, что в проекте бюджета страны на 2019 год предусмотрено предоставление Киеву $200 млн на усиление безопасности и обороны. Об этом говорится в Facebook посольства.

Сообщается, что в соответствии с документом указанные средства планируется направить на предоставление Украине военной техники и снаряжения, оборудования, услуг военного назначения, логистического обеспечения, а также на разведывательную поддержку ВС и сил безопасности Украины. 

«Важно, что в сравнении с бюджетным запросом на 2018 год предложенная сумма помощи по безопасности нашей стране увеличена на $50 млн», — заявили в украинском посольстве.

Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила закон о помощи Украине в сфере кибербезопасности.

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