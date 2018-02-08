Палата представителей США одобрила закон о помощи Украине в сфере кибербезопасности

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Палата представителей США одобрила законопроект, направленный на углубление сотрудничества в кибербезопасности между Соединёнными Штатами и Украиной.

Как сообщает The Hill, документ был принят подавляющим большинством — «За» проголосовали 404 человека, трое — «против».

Отмечается, что дата рассмотрения законопроекта в сенате пока не назначена.

15 декабря 2017 года комитет по иностранным делам палаты представителей США рекомендовал документ к одобрению.

Также ФАН передавало, что США могут помочь Украине в обеспечении безопасности.

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