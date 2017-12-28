Представитель Украины при НАТО: решение США по вооружению для Киева побудит на это других членов альянса
«Будет решение администрации Дональда Трампа — другие правительства не замедлят», — приводит его слова «Укринформ».
Пристайко добавил, что большинство стран — членов НАТО оглядываются на позицию своего союзника.
«Мы давно должны были получить помощь, включая противотанковые и противовоздушные комплексы. Но каждое государство индивидуально и, соответственно, альянс, как их объединение, по разным причинам всё ещё не может решиться на этот шаг», — добавил он.
Пристайко также заявил, что путь для получения оружия из Канады открыт.
Ранее США приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение для защиты её суверенитета и территориальной целостности.