Представитель Украины при НАТО: решение США по вооружению для Киева побудит на это других членов альянса

Решение администрации президента США Дональда Трампа о поставках оружия Киеву подтолкнёт власти других стран — членов альянса на аналогичный шаг. Об этом заявил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко.

«Будет решение администрации Дональда Трампа — другие правительства не замедлят», — приводит его слова «Укринформ».

Пристайко добавил, что большинство стран — членов НАТО оглядываются на позицию своего союзника.

«Мы давно должны были получить помощь, включая противотанковые и противовоздушные комплексы. Но каждое государство индивидуально и, соответственно, альянс, как их объединение, по разным причинам всё ещё не может решиться на этот шаг», — добавил он.

Пристайко также заявил, что путь для получения оружия из Канады открыт.

Ранее США приняли решение предоставить Украине оборонительное вооружение для защиты её суверенитета и территориальной целостности.