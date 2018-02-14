Климкин: Украина продолжает вносить вклад в борьбу с ИГ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев продолжает вносить свой вклад в борьбу с «Исламским государством» (ИГ)*. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ходе выступления во время заседания, посвящённого борьбе с ИГ, Климкин заявил, что Украина, являясь членом коалиции, полностью разделяет её ценности и принципы, а также стратегические цели по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

«Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с ИГ, в частности принимая активное участие в деятельности рабочей группы по противодействию терроризму», — сказал Климкин.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США завершить в Сирии «театр по борьбе с ИГ».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.