Госдеп выразил обеспокоенность ситуацией на востоке Сирии

Американская сторона крайне обеспокоена ситуацией в области безопасности на востоке Сирии, где США работают с партнёрами. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

«Мы очень обеспокоены безопасностью на востоке Сирии, где мы работаем с партнёрами по коалиции, чтобы препятствовать возвращению ИГ* и в конце концов позволить людям вернуться в страну», — цитирует РИА Новости дипломата.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал США завершить театр по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.

7 февраля ФАН передавало, что Турция заявила о шести случаях нарушения перемирия в Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.