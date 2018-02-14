Госдеп выразил обеспокоенность ситуацией на востоке Сирии
«Мы очень обеспокоены безопасностью на востоке Сирии, где мы работаем с партнёрами по коалиции, чтобы препятствовать возвращению ИГ* и в конце концов позволить людям вернуться в страну», — цитирует РИА Новости дипломата.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвал США завершить театр по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.
7 февраля ФАН передавало, что Турция заявила о шести случаях нарушения перемирия в Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация, признанная террористической решением Верховного суда РФ от 29.12.2014.