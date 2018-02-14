Турчинов заявил о возможности «вооружённого освобождения» ДНР и ЛНР

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что принятый ранее на Украине закон о реинтеграции Донбасса не исключает возможности применения силы в отношении самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик с целью их возвращения под контроль Киева.

Об этом сообщает Hromadske.

«Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путём. Но этот закон не исключает такого пути и создаёт для этого предпосылки», — заявил он.

18 января Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса.

Ранее Турчинов заявил о продвижении украинских военнослужащих в регионе в 2017 году.

В оперативном командовании ДНР прокомментировали слова Турчинова.




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