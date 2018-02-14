Турчинов заявил о возможности «вооружённого освобождения» ДНР и ЛНР
Об этом сообщает Hromadske.
«Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путём. Но этот закон не исключает такого пути и создаёт для этого предпосылки», — заявил он.
18 января Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса.
Ранее Турчинов заявил о продвижении украинских военнослужащих в регионе в 2017 году.
В оперативном командовании ДНР прокомментировали слова Турчинова.