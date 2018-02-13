В ДНР прокомментировали слова Турчинова о продвижении силовиков в Донбассе

В оперативном командовании самопровозглашённой Донецкой народной республики прокомментировали слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о продвижении украинских военнослужащих в Донбассе.

«Это бред, у нас такого километража «серых зон» не было нигде. Если они так считают, то они должны были войти на нашу территорию. На нашу территорию они нигде не входили. Они занимали некоторые участки в «серой зоне», причем не совсем удачные», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что подобные заявления являются «демонстрацией якобы геройских поступков, которых нет».

Ранее Турчинов сообщил, что в 2017 году украинские военные продвинулись на 10 и более километров на некоторых участках линии соприкосновения в регионе.