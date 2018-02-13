Турчинов сообщил о продвижении украинских военнослужащих в Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил о продвижении украинских военнослужащих в Донбассе в 2017 году. Об этом сообщает Hromadske.

Он отметил, что в 2017 году украинские военные продвинулись на 10 и более километров на некоторых участках линии соприкосновения в регионе.

«Об этом приятно говорить, что и 2016, и 2017 годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров и улучшили свои позиции», — уточнил Турчинов.

По мнению главы СНБО, в регионе в настоящее время нет сил, которые могли бы изменить сложившуюся на линии разграничения ситуацию.

Ранее Турчинов заявил, что не планирует баллотироваться на пост президента страны на следующих выборах в 2019 году.