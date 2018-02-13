В Германии приняли к сведению слова Саакашвили о ситуации на Украине

Правительство Германии приняло к сведению слова бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили относительно ситуации на Украине. Об этом заявили в пресс-службе кабмина ФРГ.

«Федеральное правительство приняло к сведению высказывания господина Саакашвили. Независимо от этого оно продолжает уже в течение многих лет интенсивно заниматься урегулированием конфликта на востоке Украины и в рамках ЕС и G7 — поддержкой курса на реформы на Украине», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее Саакашвили обратился за поддержкой к ЕС, в частности к канцлеру Германии Ангеле Меркель, после выдворения с территории Украины.

12 февраля политика выдворили с Украины в Польшу. В Европейском союзе сообщили, что следят за развитием ситуации с депортацией Саакашвили.

Политолог Олег Соскин рассказал НСН, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против украинского президента Петра Порошенко.