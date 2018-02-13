В Киеве отреагировали на заявление премьера Польши о восстании Хмельницкого и холокосте

Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, приравнявшего восстание гетмана Богдана Хмельницкого против Речи Посполитой к холокосту, «спровоцирует украинцев». Об этом заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Он заявил, что «есть ещё один факт: неспособность Польши договориться с казаками и гарантировать им вольности».

Кулеба добавил, что было бы хорошо, если бы историки об этом говорили и способствовали популяризации знаний, предотвращающих повторение трагедий.

«Но заявление польского премьера сейчас не только даст вектор действий полякам, но и спровоцирует украинцев. Спираль конфликта выведена на новый уровень, и это очень печально», — написал Кулеба в своём Facebook.

Ранее Моравецкий заявил, что восстание Хмельницкого было «первым большим преступным актом против евреев, который в еврейской историографии иногда приравнивается к холокосту».