В Киеве отреагировали на заявление премьера Польши о восстании Хмельницкого и холокосте
Он заявил, что «есть ещё один факт: неспособность Польши договориться с казаками и гарантировать им вольности».
Кулеба добавил, что было бы хорошо, если бы историки об этом говорили и способствовали популяризации знаний, предотвращающих повторение трагедий.
«Но заявление польского премьера сейчас не только даст вектор действий полякам, но и спровоцирует украинцев. Спираль конфликта выведена на новый уровень, и это очень печально», — написал Кулеба в своём Facebook.
Ранее Моравецкий заявил, что восстание Хмельницкого было «первым большим преступным актом против евреев, который в еврейской историографии иногда приравнивается к холокосту».