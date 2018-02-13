Премьер Польши приравнял восстание Хмельницкого к холокосту

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сравнил восстание украинских казаков во главе с гетманом Богданом Хмельницким против Речи Посполитой с холокостом.

«Первым большим преступным актом против евреев, который в еврейской историографии иногда приравнивается к холокосту, было восстание Хмельницкого. Очевидно, что тогда доходило до страшных преступлений, историки говорят о 100 тыс. убитых евреев», — цитирует Моравецкого телеканал NewsOne.

По его словам, во время недавней поездки в польский город Торунь один из местных раввинов «представил свой взгляд на историю».

«Он говорил о трёх преступниках на букву «х» (в польском языке. — RT): Гитлере, Гиммлере и Хмельницком. Это герой для наших соседей, а для нас — тот, кто фактически привёл к первому упадку Речи Посполитой», — подчеркнул польский премьер.

В мае 2017 года представители горсовета Чернигова сообщили о намерении повернуть памятник гетману Богдану Хмельницкому спиной к Москве.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с НСН прокомментировал данную инициативу.