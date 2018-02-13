Лукашенко заявил о необходимости укрепления вооружённых сил в странах ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам — участницам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо укреплять вооружённые силы. Об этом он сказал на заседании Совета безопасности Белоруссии.

Он считает, что в случае необходимости основное бремя защиты общего пространства стран ОДКБ ляжет на Россию.

«Но серьёзного понимания у руководства России сегодня о том, что надо на наиболее опасных направлениях нашей общей совместной обороны укреплять национальные вооружённые силы — Белоруссии, Казахстана, Армении, других стран, — такого понимания нет», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.

По его словам, «это очень больно может аукнуться».

Ранее Лукашенко заявил о проблемах на белорусских границах.