Лукашенко заявил о необходимости укрепления вооружённых сил в странах ОДКБ
- globallookpress.com
- © Russian Archive
Он считает, что в случае необходимости основное бремя защиты общего пространства стран ОДКБ ляжет на Россию.
«Но серьёзного понимания у руководства России сегодня о том, что надо на наиболее опасных направлениях нашей общей совместной обороны укреплять национальные вооружённые силы — Белоруссии, Казахстана, Армении, других стран, — такого понимания нет», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.
По его словам, «это очень больно может аукнуться».
Ранее Лукашенко заявил о проблемах на белорусских границах.