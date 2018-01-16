Лукашенко назвал Белоруссию донором безопасности в Европе

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Белоруссия является миролюбивым европейским государством и выступает в качестве донора безопасности в регионе. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

«Беларусь сегодня — это миролюбивое европейское государство, выступающее донором безопасности и площадкой по урегулированию ряда конфликтов в регионе», — цитирует главу государства БЕЛТА.

В частности, Лукашенко отметил, что белорусские предложения по противодействию современным вызовам и угрозам «завоёвывают всё больше сторонников среди других государств и международных организаций».

Ранее в МИД Белоруссии заявили, что не намерены «дружить» с ЕС против России.

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